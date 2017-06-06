救災只會喊口號 政大教授：抽象總統面對真實台灣

蔡英文總統（2）日赴中央災害應變中心視察時說「防救災工作視同作戰，是優先中的優先」，政大教授批評是以抽象說詞對付真實台灣。（呂妍庭攝）

近日豪雨襲台，各地傳出災情，蔡英文總統（2）日赴中央災害應變中心視察時說，「雨勢真的很大，防救災工作視同作戰，是優先中的優先，請大家全力以赴」。政大傳播學院客座教授張讚國表示，蔡英文「優先中的優先」說法，不過是口號式的陳腔濫調，對家園失守、土地沒頂的災民，並無實際作用。

針對蔡總統視察時的「防救災工作視同作戰，是優先中的優先」說法，張讚國投書《風傳媒》表示，豪雨過後，災民家園千瘡百孔，蔡英文的「善後」乍聽十萬火急，但實則是遠水救不了近火。「優先」不過是個抽象名詞，人民在乎是最現實的問題，優先的意義究竟是指補助金先發？軍隊消防隊進駐村落，收拾現場？還是如何在未來控制災後暴漲的菜價？

蔡英文的口號，毫無經過數字化、具體化，張讚國質疑，如何能讓人民了解政府感同身受，抽象層面的公開談話，無法解決災民的迫切問題，這一切說明了，政府眼中只有山川土地、無升斗小民，而這也是施政一年，政績依舊乏善可陳的主因。金山磺溪橋被沖斷，新北市長朱立倫提出一年內重建的計畫，比蔡英文「優先中的優先」切實許多。

(中時電子報)