美感教育大翻轉 量制服教學生如何穿得更好看

學校制服要怎麼穿才會更好看？台中文華中學美術課程有別於以往教授知識為主，而是從學生每天都要穿的制服開始教起，讓學生測量自己的身形，了解到怎樣的上衣長度才能顯得腳長、怎樣的袖口、褲管長度可以顯瘦，真正能將美感教育用在生活中。

教育部推動美感教育計畫，近日在台北展開3天的教師培訓工作坊，吸引了近200位中學老師參加，還有遠從澎湖、金門、台東前來的老師，企圖透過實驗、互動、動手做，找到使台灣更美的教育方案，從老師開始翻轉美感教育。

文華中學老師高嘉宏舉例說，以前的美術課都從顏色開始教起，現在就會從量尺測量身形比例開始，讓學生們量自己的制服長度，藉此了解上衣有紮入褲子和沒紮入的差別，學生以後上網買網拍時，就會知道多長的上衣才最適合自己。

此外，高嘉宏說，也會教學生從自己的膚色找尋最適合的色彩，像是日本女生的膚色屬於暖膚色，給人溫暖可愛的感覺，而韓國女生則是冷膚色，比較白皙透亮，學生需要先了解自己的膚色，再選出最適合自己的顏色穿搭。

上完新興美術課的學生，在制服的穿搭上多了許多小細節，高嘉宏說，許多學生開始在制服下擺設計鬆緊帶，可以自行調整長度，或是捲袖子、褲管可以更顯瘦，學生最常問老師的就是「我變帥了沒？」看到學生真正將美術知識應用在生活中，就是老師設計課程的最大動力。

桃園南崁國中老師潘玟箮說，過去上課時都是作品導向，比較在意學生是否有作出成品，而忽略了過程，現在的課程會有各種形狀的洋芋片，要學生排出不同的圖形，利用有趣的素材學習排列，不再被材料設計，讓學生真正從做中學習。

(中時)