賴清德稱自己親中愛台 李明賢：年度最強笑話
台南市議會5日舉行市政總質詢，國民黨議員張世賢質詢賴清德是否「反中」?賴清德表示，他不反中，他是親中又愛台灣。前總統府副秘書長羅智強諷刺賴「真是不世出的人才啊！不當總統是浪費了」。國民黨文傳會副主委李明賢也說這是「本年度最強笑話」!
國民黨籍議員張世賢昨質詢賴清德對於大陸有「反中」的想法，他表示尊重。賴清德隨即笑笑著說，他沒有「反中」，他是「親中」！張世賢質疑賴不是有台獨思想？賴清德仍笑臉表示，他是「親中愛台灣」，台獨不代表「反中」阿！他是尊重中國、親近中國、愛台灣！
國民黨文傳會副主委李明賢轉些此則新聞並說「貼一則本年度最強笑話......」，賴清德說自己「親中」！請問，當年是誰說兩岸直航會有「木馬屠城」的危險？這真是歹年冬、多肖狼！
網友也留言「牆頭草！賴皮神」、「拿錯藥包，誤拿紅色那一包了」、「語畢，哄堂大笑！」、「又一個髮夾彎車手八田清德」、「請他承認92共識」、「要出來選了，放風聲了」、「要選總統了」。
(中時電子報)
文章來源：李明賢 -阿賢之聲
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