藉請吃泡麵口交國二男生 男舍監2審判7年半

高雄一所私立中學邱姓舍監在2015年4月間，以請吃泡麵為由，邀住宿的國二男學生到房間，並藉機2度口交得逞，男學生因抗拒上學，母親才知道上情，憤而提告；邱男坦承替男學生口交1次，但辯稱對方同意，不過一審法官不採信，依2次妨害性自主判邱男徒刑9年，並需賠償被害學生及學生母親共45萬元；高雄高分院二審依成年人故意對少年犯強制性交罪，1罪1罰，判刑7年6月。

(中時)