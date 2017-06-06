陸恢復大學高考40年 從菁英走向大眾

曾一度中斷十多年，於1977年重新恢復的大陸大學高考，讓上一代學子得以翻身。（圖/新華社）

至今仍是全球最大規模的考試之一、每年被無數學子視為改變人生命運之途的大陸大學「高考」，其實曾經因文革局勢動盪而中斷過。在四人幫倒台後，鄧小平於1977年重新恢復中斷多年的大學高考，讓眾多學子和知識青年能透過考試，回到校園獲得更新更多的培訓，不僅改變了許多人的命運，事實上也替大陸找出許多可用之才。

中共建政後於1952年建立統一高考制度，讓各地青年學子能透過考試選拔，進入適合的大學院校就讀，但卻在1966年遭到文化大革命的破壞，不僅學校停擺、考試制度廢止，數以千萬的青年也因無書可唸，只能轉入工廠、上山下鄉成為農民，完全將高等教育破壞殆盡。而有一群正好畢業於1966-68年高中生，也因此遭到耽誤近十年光陰，直到1977年恢復高考制度後，雖超過報考年齡、卻仍特別獲准參加考試，被外界稱為「老三屆」。

一名老人秀出當年（1977）首屆恢復高考時的准考證。（圖/新華社）

1977年重新恢復高考時，赴北京考試的學子們。（圖/新華社）

但恢復考試並不表示人人都有書念，由於耽擱了十年、想藉此翻身的人群實在太多，第一年恢復高考的錄取率，僅僅4.8%，往後3年的考試也都未超過6%，即便是進入到80年代，錄取率也維持在11%上下，競爭異常激烈，被學者們稱為「菁英教育」的時代。然而隨著改革開放興起，各領域需要用才的需求開始增加，大陸也從1999年逐年擴招大學員額，讓高等教育從菁英走向大眾化的道路發展。

1977年首屆恢復的高考准考證。（圖/大陸網站）

1978年第二屆恢復高考的參考教科書。（圖/大陸網站）

大陸的高考制度並非單純地比分錄取，而是參考明清兩代為求公平的各省名額分配制度，依據不同省份考生、制定出不一樣的錄取分數線，藉此避免某些著名學府都被單一省市學子盤據的狀況。如今40年過去，當年藉高考翻身的學子，如今多已位居各領域高位，但他們的孩子、孫子輩，能否也如他們那代人一樣翻身，恐怕是大陸社會未來要思索的一大問題。

(中時電子報)