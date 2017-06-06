日議員要求單獨播釣島天氣預報 安倍：會考慮

據日本媒體6日報導，日本自民黨參議員山田宏5日在參議院決算委員會上提出，大陸已經在對釣魚台進行天氣預報，日本氣象廳也應該單獨播放釣島的天氣預報，而不是將其歸於「石垣島地區」來預報。日本首相安倍晉三沒有直接回應，被追問多次後，安倍才表示「會讓氣象廳考慮」。

據報導，山田宏對日本氣象廳目前預報釣島天氣的方式表示不滿，稱「尖閣諸島地區（釣魚台列嶼）是漁船航道，雖然是我國（日本）的領土，卻不播放天氣預報」，並追問日本氣象廳長官橋田俊彥「單獨播放尖閣諸島的天氣預報，在技術上是否可行」。橋田給出了肯定答覆，但安倍表示「尖閣諸島是我國領土，也在我國實際支配下」。

(旺報)