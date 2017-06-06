粉絲聯合抵制 陳曉經紀人閃電離職

陳曉經紀人閃電離職。（圖／中時資料照片）

公司發表聲明宣布李丹辭職。（圖／取自陳曉工作室微博）

網友先前列出李丹3大罪。（圖／取自八組兔區每日爆料微博）

粉絲一片叫好。（圖／取自陳曉工作室微博）

陳妍希老公、大陸男星陳曉所屬工作室今(6日)閃電宣布經紀人李丹「因個人原因」辭職，而陳曉的經紀人工作目前暫由另一名工作人員劉甲負責，據悉陳曉的粉絲先前便在網上針對李丹不適任列出三罪批評，如今李丹正式退出陳曉的工作團隊，引來大批粉絲叫好，並祝福陳曉未來更順利。

據「八組兔區每日爆料」微博指出，陳曉粉絲先前便聯署要求李丹離職，並列出三罪指李丹缺乏影劇資源與評估能力、不認真配合宣傳、沒公關能力，痛心陳曉有顏有演技，這幾年卻因李丹錯過許多工作與人氣大漲的機會。

今上午，陳曉所屬的東陽歡娛發表聲明，宣布即日起李丹因個人問題辭去陳曉的經紀人及其他任何職務，陳曉經紀人由劉甲暫代，粉絲也紛紛表示贊同，說：「希望陳曉越來越好」、「路人發來祝賀，真的覺得陳曉的顏值演技不應該只處於當前狀態」、「果然撕還是有用的，希望新經紀人靠譜」。

(中時電子報)