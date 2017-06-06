無良小偷!公所委外救災廠商卡車、山貓遭竊

豪大雨造成全台各地嚴重災情，八里區公所委外救災廠商的一台三菱堅達3.5卡車、一台小山貓6日凌晨2時許卻遭竊，差點影響八里公所救災。廠商6日早上準備上工救災時，發現停放公所停車場的車輛不翼而飛，趕緊報案。警方調閱監視器畫面後已鎖定對象，積極追查中。

廠商蔡先生表示，救災由一台卡車、一台小山貓一組，本次共出動三組車機，從上周六開始替八里區救災，昨天才清完中華路因淹水而留下的大片淤泥，今天準備上工搶修下罟子產業道路、觀音山等產業道路時，卻發現1組車輛遭竊，幸好趕緊調度其他車輛，才沒拖延救災進度。

(中時)