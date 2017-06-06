「印股票 騙鈔票」詐1.6億 天擎生技負責人被訴

天擎生技負責人侯君鑑，明知公司營運不佳，且銷售的紫杉醇藥證已過期，竟對外吹噓取得萃取關鍵技術，印製不實投資評估報告，誆稱經營團隊包括國策顧問，獲利可期，以「印股票，換鈔票」手法販售天擎股票，詐騙投資人1.6億。台北地檢署今依違反證交法、公司法起訴侯男。

起訴書指出，資本額2000萬的天擎公司，並無專業研發人員，原銷售的紫杉醇藥品許可證早已過期，2013年還虧損167萬，2013年5月，侯男先向金主調借6000萬虛偽增資後，印製1.5萬張股票，打算對外販售牟利。

侯先在媒體上宣稱天擎與美國、上海研發出紫杉醇唯一的枝葉純天然萃取技術，即將打破多年來美商獨大的市場，預計取得台灣、大陸藥證字號，取得健保給付，並且稱天擎預計2015年上櫃，預估2016年每股盈餘EPS為11元。

侯還在公司官網上吹噓其經營團隊有藥師聯合會理事長、國策顧問，在北市基隆路設有研發中心，並印製不實投資評估報告書，透過盤商以每股22.5元至68元價格，販售未上市的天擎股票，詐騙投資人1億6250萬1970元。

(中時)