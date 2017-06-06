卡達會犧牲半島電視台挽回外交和經濟嗎？
卡達昨日接連遭到周圍強國外交封鎖，1天之內有7個國家宣布與它斷交，沙烏地阿拉伯首先對外宣布以後，巴林、埃及、阿聯酋、葉門等中東國家接連宣布，就連位於北非的利比亞也補上1刀，成為第6個宣布與卡達斷交的國家，最後加上馬爾地夫再補刀，總共7個國家相繼與卡達失去邦交！
2001年蓋達組織發動911攻擊，位於卡達首都多哈的半島電視台，當時多次率先報導恐怖組織頭頭賓拉登的影片畫面，引起全球關注，現在卡達因為全球反恐風氣，遭到鄰近國家的外交封鎖，曾經報導恐怖影片聞名的半島電視台(Al Jazeera)立刻成為眾矢之的，卡達可能以關閉半島電視台作為籌碼，祭出手上的黃金籌碼，當作喚回沙烏地阿拉伯等國的信心，重新修補岌岌可危的外交關係嗎？
根據CNN報導，中東5國戲劇性地與卡達接連斷交，其原因是控訴卡達支持恐怖主義，卡達則反駁這是毫無根據的理由，這些國家的行為也很無理，反映出中東國家與卡達之間的緊張關係。
現在，中東強國沙烏地阿拉伯和阿聯酋很可能希望和卡達來一場「交換」，首先卡達必須做出讓步，來挽回他們的經濟和外交關係，分析家指出，兩大強國最可能提出的條件，就是先關閉卡達皇室背後支持的半島電視台。
著名的區域評論員Sultan Al Qassemi在推特上說，卡達第一個也是最好的讓步動作，就是完全關閉半島電視台，這個舉動很可能在幾個禮拜或是幾個月內就會發生。
英國皇家聯合服務研究所人員Michael Stephens也指出，卡達在外交上和經濟上可能被迫讓步，目前還不清楚是什麼，但是半島電視台非常危險。
(中時電子報)
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