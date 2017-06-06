員警努力追查月餘逮獲竊賊，失主感恩送一箱雞排

三峽分局二橋所員警黎光育和這箱雞排合影。（陳俊雄翻攝）

三峽分局二橋所員警黎光育於5月2日15時許接獲民眾報案指稱，位在鶯歌區文化路的住處被闖空門行竊，遺失6萬元，黎光育調閱監視器追查，發現犯嫌騎乘腳踏車，一路從鶯歌區文化路騎往大溪，又從大溪騎往桃園龜山住處，沿路騎乘約12公里，他在1個月內沿路調閱20餘支監視器，一路從失竊處追查到犯嫌家，並在6月2日20時許在桃園龜山將李姓竊嫌逮獲。

失主發現員警全力追緝竊嫌下落，相當感動，前往派出所製作筆錄後，買了一箱雞排要送給二橋所，並表示「這個月看在眼裡，過程我都知道，看到自己都心疼這些年輕警員的耐心和努力」，非常感激員警積極破案。

(中時)