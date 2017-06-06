前《小象隊》成員吞百顆瀉藥送醫 罹憂鬱症兩度想輕生
小象隊前成員劉聖心，18歲時加入小象隊，當時體重重達110公斤，後來減肥成功甩肉30公斤，不過她自曝曾試過100種以上減肥方法，甚至還一口氣吞下100顆瀉藥送醫院急診，對此她呼籲全是錯誤減肥方法，自己做了不良示範。
劉聖心上節目聊減肥議題，這幾年處於厭食、暴食之間，體重起伏高達47公斤，因此試過上百種減肥方法，甚至還曾吞下一百顆瀉藥，結果反而送醫院急診治療，事後導致更難上廁所，之前接受癌症化療結束後，憂鬱症卻找上門，除了最高紀錄曾經1個月下不了床，更曾兩度想從高樓跳下去輕生，直到某天看到母親身影時，才想起罹癌治療的時候，母親付出許多金錢和時間挽回她寶貴生命，便當場跪地痛哭請求母親原諒，最後在母親溫情陪伴下，才走出憂鬱症低潮。
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(中時電子報)
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