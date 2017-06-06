受夠空汙！印度政府：2030年只能賣電動車

孟買路上交通一隅。 (達志影像/shutterstock提供)

在印度經濟飛快成長、交通發展的背後，揹負的是空氣汙染的難解習題，因此印度政府為了抵抗空汙，日前宣布，到了2030年，印度只能販賣仰賴電力驅動的汽車。

根據《CNN》報導，印度身為開發中國家，石油需求量大，經濟成長與交通發展的代價就是使得空氣汙染相當嚴重，印度政府為了改善空汙，宣布到了2030年，市場上只能買得到電動車，因此印度也推行了「全國電動車計畫」，逐步減少汽油動力車的數量，並提高電動車和混合動力車的年銷量。

此一消息傳出後，特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也在推特上表示讚賞。據了解，此政策的消息一出，無疑將會為尚未進入印度市場的特斯拉帶來大利多，而印度當地最大的電動車廠商馬璽達，其執行長也歡迎特斯拉這個競爭對手能儘快加入。

(中時電子報)