車手忙換卡提款 轉身竟是大帥哥

18歲帥氣詐騙車手，5日晚間在新竹市關新路一帶銀行盜領贓款，被警方逮捕到案。（郭芝函翻攝）

長相帥氣的詹姓男子，梳著旁分油頭，魅力指數破百，他卻不學好，加入詐騙集團，5日聽從指示，南下新竹市提領贓款。警方值勤時發現，他不斷在提款機前換卡提款，上前盤查竟支支吾吾，最後不敵警逼問，坦承是詐欺車手，並在他身上搜出29萬6000元現金等，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

(中時)