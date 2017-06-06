華固新天地住戶 控政府與建商聯手坑殺

華固新天地住戶只買到地上權的使用權，形同向建商租屋。(王超群攝)

市議員徐世勳與華固新天地住戶控政府與建商聯手坑殺。(王超群攝)

「華固新天地」打著購買「地上權」旗號，實則是建商自己衍生的「地上權使用權」住宅，上百名承購戶在遭到銀行拒貸時才發現自己權益受損，市議員徐世勳6日指該批住宅是政府聯合建商坑殺消費者，已淪為「法律孤兒」，檢視合約更問題重重。

位在羅斯福路6段的「華固新天地」，土地所有權人為財政部國產署，由華固建設取得開發權。當初建商猛打廣告，接受媒體採訪更宣稱是「可分割的地上權」，引誘消費者認定是由政府管理的定型化契約，直到交屋時才赫然發現竟是沒有物權的房型，不僅無法向銀行貸款，住戶只能以借款形式分期付款給華固。

徐世勳指出，部分承購戶當時誤以為是類似大陸或新加坡的「地上權」房型，但這是建商故意使人陷於錯誤，到場的律師指出，實則建商主張的「地上權的使用權」不但未見於民法，甚至是建商自創的法律名詞，近似於「租賃權」；換言之，承購戶是買到了向建商租房子的權利，這讓承購戶傻眼。

徐世勳說，「地上權的使用權」一來是無法貸款，二來是難以轉讓。甚至華固的合約竟提到「繼承－使用權」移轉要經死亡者同意，一旦承購者死亡，即視為借款立即到期，要馬上還款給建商，十分不合理。

承購住戶黃先生說，當初銷售人員不斷強調該批住宅行情遠低於鄰近行情，周邊成交價約每坪80萬元，華固新天地約在44到51萬元之譜；正因如此，消費者不明究裡，根本搞不清楚的情況下與華固簽約，導致惡夢開始。

出席的龔律師認為，建商誤導消費者有涉及詐欺之虞。法務局何主任消保官修蘭表示，目前有115位住戶提出消費爭議申訴，建商堅持若住戶要解約，按照合約必須支付15%的違約金，態度強硬。本案為新興交易形態，既有法規無法規範。建管處主任祕書虞積學也表示，目前確實無法令可管，建議中央針對新買賣形態提出對策。

由於華固新天地的地租是隨公告地價調整，承購戶原本對地租節節上漲感到驚訝，想不到隨之而來的種種糾紛，地租上漲反而不是最大問題；地政局專門委員媺黃雲說明，每3年調整公告地價，對這些多是自用住宅使用的消費者而言，不斷調整地租價並不合理，會向國產署爭取公告地價不宜變動，協助維護權益。

受害戶訴求歸還地上權及房屋所有權；其次，向銀行貸款而非跟建商借款；第三，對建商和不動產開發者應有專法管制。徐世勳重申，現今相關單位無法管轄地上權之使用權，這些住戶明顯是法律弱勢，只能在訴訟外謀求最大利益。

(中時)