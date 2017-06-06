徽男為躲家中母老虎 故意酒駕求拘留

安徽一名男子，晚上跑到交警大隊門口大喊，稱自己飲酒後駕車，要求交警對他進行處理並拘留他。此舉在大陸微博上成為討論熱門話題。

據天津車管所微博貼文，經查，該男子的妻子經常因生活瑣事與他發生爭吵，當天晚上吵架後，男子心情鬰悶，喝酒後想到酒駕可被拘留，不想回去面對家中母老虎，於是做出這番舉動。

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(旺報)