學校就是牛排館 百份牛排禮堂上菜鼓勵學生
學校就是牛排館！鼓勵學生在對外競賽中拿好成績、為校爭光，曾任育英國中、成功國小家長會長東英里林文仲里長，主動號召在地立委黃國書、市議員鄭功進、何敏誠、邱素貞等人，第5年把牛排館搬進學校，讓育英國中、成功國小共315名學生，在學校禮堂享受牛排大餐。
「真的是太好吃了！」學生們興奮的大快朵頤一番，而且讓他們感到新奇的是在學校禮堂吃牛排，校方特地請旱溪夜市的牛排攤位一大早就進駐，忙著為學生們準備牛排大餐。
林文仲表示，活動創意來自里民服務的經驗，希望除了鼓勵學生勇於接受挑戰為校爭光之外，也期許他們有朝一日能回饋於社會。為了傳遞這個理念，每年6月都請校方設置行動牛排館，邀請優良廠商提供現點現煎服務，比去年的250人足足多了50人，可見一年來育英國中與成功國小，在各項競賽成績上的成長。
黃國書表示，他很感佩林文仲這些年來以準備佳餚美食的方式實際鼓勵學生，不僅給孩子們光榮感，也帶給需要關懷的孩子熱騰騰的幸福感。
鄭功進說，透過實際行動鼓勵學生的方式，不但能激發學生力求表現發展多元潛能的企圖，也凸顯了兩校的辦學特色。
育英國中校長陳綉絹表示，此次的創意鼓勵，讓代表學校參加各項比賽的學生都有被關照的幸福感，而學生也立刻以比賽佳績回應。
(中時)
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