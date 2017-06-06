流感疫情續增溫 上周24起群聚感染創今年新高
國內流感疫情持續增溫！上週（5月28日至6月3日）門、急診就診人次較前一周增加1607人次、包括新增39例流感併發重症、3例死亡，而流感群聚通報案件24起，創下今年單周最多群聚通報紀錄。
上周國內類流感門急診總就診達7萬2153人次，較前一周（7萬0546人次）增加1607人次（2.3%），其中新增39例流感併發重症確定病例、新增3例重症死亡病例，感染型別以H3N2為多；本流感季（去年7月1日起）截至目前累計568例流感併發重症確定病例，其中68例死亡。
上周重症病例有1例為3歲以下幼童，併發腦炎、心肌炎；而新增3例重症死亡病例的個案年齡為32至95歲，均有慢性疾病史與未接種本流感季疫苗，發病日介於5月11日至5月21日，感染型別為H3N2、H1N1與B型各1例。
另外，上周上呼吸道／類流感群聚通報案件通報24起，再創今年單周最多紀錄，其中以醫院與人口密集機構各9起（各佔37.5%）為多，其次為學校6起，近期群聚感染呈現持續上升趨勢，24起通報案件中，流感檢驗結果陽性計17起（70.8%）。
疾管署呼籲，安養護、托嬰中心等人口密集機構、醫院、學校如果出現疑似上呼吸道／類流感群聚疫情，應儘速通報縣市衛生局，及早啟動相關防治措施。
(中時)
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