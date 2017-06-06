「南韓第一美女」金喜善隔14年再扮空姐 對比驚人

金喜善雖然已39歲，依舊駐顏有術。(圖／翻攝自韓網)

金喜善時隔14年再扮空姐，模樣沒太大差別。(圖／翻攝自韓網)

金喜善凍齡模樣驚艷網友。(圖／翻攝自韓網)

有「南韓第一美女」封號的金喜善，雖然已39歲、育有1女，依舊駐顏有術，近來她主演的新劇《有品味的她》即將開播，劇照也搶先曝光，這是她時隔14年再度扮演空姐，和過去相比，絲毫沒有變老的感覺，凍齡美貌驚人。

金喜善這次在《有品味的她》扮演有身材、臉蛋的前空服員，有趣的是，她14年前在韓劇《金粉佳人》中，也扮演過空服員，如今再重現空姐模樣，美貌絲毫沒變，當時較為青澀，現氣質優雅，凍齡模樣令人驚艷，網友驚嘆她都沒什麼變，也有人誇她越來越美，都期待快點看到新戲上映。

《有品味的她》由金喜善與金宣兒擔綱演出，將演繹這個時代的女性人生，兩個美女同場飆戲，會產生什麼化學效應，讓外界非常期待。

(中時電子報)