軍紀渙散！憲兵執夜哨睡大覺被起訴

軍紀渙散！駐防在台北市大安區的空軍作戰指揮部憲兵第12中隊自願役張姓憲兵，今年2月凌晨兩度服副哨槍兵勤務，擅自卸下頭盔及腰帶，進入崗哨內倚靠在牆邊睡大覺，台北地檢署今依違反陸海空軍刑法之衛哨兵廢弛職務罪起訴張男，並聲請簡易判決處刑。

檢方調查，今年2月23日凌晨3點至5點，以及2月27日凌晨1點至3點，張男兩度站哨負責服副哨槍兵勤務，擅自卸下頭盔及腰帶，躲進崗哨內倚靠在牆邊睡覺，兩次都被督導而遭台北憲兵隊移送法辦。

(中時)