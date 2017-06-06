享受低價醫療之餘... 沈富雄：好意思再怨低薪？

在台看病，因為健保負擔大部分的費用而價低。（資料照）

台灣的健保制度備受國際讚譽，看病不需花大錢，和別的國家相比更是便宜許多，前立法委員沈富雄就在臉書PO文，把台灣的健保和最近美國加州參議會通過的全民保健法案進行比較，最後算出醫療費用給美國人的生活壓力大約是我國的6倍，直言國人何其有幸能夠享受如此價廉物美的醫療，同時他也希望大家想想，在享受這種低價之餘，是否好意思再抱怨低薪?

除了醫療費用外，沈富雄也蒐集了美國各州的數字，養老費用與台灣相比，平均為8:1，而經購買力平價指數修正後，為4:1。

沈富雄表示，一個可以生於斯、病於斯、老於斯的國度不在天涯海角，就在你我天天抱怨的台灣！他認為大家在享受這種低價的醫療與養老服務之餘是否好意思再抱怨低薪?因為薪價糾葛不清，通常是亦步亦趨，一味貪圖低價，就難盼望到高薪的日子。

(中時電子報)