天災人禍 你愛的香草冰淇淋恐漲價

香草作物的花朵。(維基百科)

香草可能是最廣受喜愛的冰淇淋口味了，同時也是眾多甜食的重要香料種類。如果你是香草口味的愛好者，就要注意以下的壞消息了。全世界主要香草產地馬達加斯加島因為氣候與揠苗助長的市場炒作，香草價格暴漲品質也不佳。

香草是豆莢類的植物，位於非洲東岸的馬達加斯加島則是香草的主要產地，佔全世界產量約8成。今年三月熱帶風暴侵襲當地，摧殘3成的香草作物，根據香草製造商Nielsen Massey估計，這次天災將使熟成後的香草豆莢價格，由2016年的每公斤220-240美元，漲到今年每公斤400-450美元。

高經濟價值的香草的確改善了當地貧困的生活，但是也助長了剝削，根據國際人權組織的調查，當地香草莊園普遍雇用童工，而且薪資低的可憐。高價的香草作物也引起當地犯罪團體的覬覦，經常侵入莊園中粗暴劫掠，讓農民不得不拿起武器保護自己的財產。

高價的誘惑也讓當地農民顧不上半年的發酵、烘乾、陳化等加工過程，而改用真空包裝等方式加快流程，同時也降低了品質。加拿大香草經銷商 Aust & Hachmann 在 5 月份報告中警告：2017年的馬達加斯加香草可能是這幾十年品質最糟，卻還要花上比5年前多25倍的價格能買到。

雖然印尼等地也增加香草的種植面積，但是香草的產出需要農民花費5年的時間才能採收，所以當下還沒有任何地方可以威脅馬達加斯加香草的寡佔地位。世界香草危機暫時無解。

(中時電子報)