重申親中愛台 賴清德指台對陸是「反抗非反中」
台南市長賴清德昨（5日）在議會公開說「我親中愛台」，引發外界「賴神怎麼了？」的討論。今天他進一步說明，台灣應該要親近中國、親近美國、親近日本，本來台灣就該這樣做；並說我方抗議中國打壓台灣參加WHA，是「一種反抗，不是反中」。
台南市議會昨進行施政總質詢，國民黨市議員張世賢質疑賴清德反中、台獨，賴清德反駁說，「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」。此話一出，引爆政壇議論。前總統府副秘書長羅智強在臉書上諷刺表示，賴清德變臉術，讓X戰警裡的魔形女看到也傻眼，這種不世出的人才，「不當總統浪費了」。
對於外界質疑，賴清德沒有「改口」。中央社報導，他今天接受媒體訪問再度重申，台灣本來就要跟中國和平相處，彼此互相幫助，共創繁榮。但因中國對台政策變得非常嚴厲，不僅封鎖台灣外交空間，原屬於人權的部分也都封鎖。
賴清德還提到台灣今年未能參加WHA大會一事。「當我們在表達中國這種封鎖做法的不同意見時，其實這是一種反抗，不是反中」。
賴清德表示，比較可惜的是，中國一直想到統一台灣，也不理會台灣的民意，更不願放棄武力併吞台灣，當然有很多台灣民眾，包括他在內表達的言論和行為，其實是在反抗中國不理性封殺台灣生存空間，這是自然而然的事情，本意上不是要去反對任何一個國家。
(中時電子報)
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