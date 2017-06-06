安以軒喜氣出閣 伴娘陳喬恩逆天鎖骨美爆
安以軒與澳門德晉集團CEO陳榮煉今（6日）在夏威夷舉辦世紀婚禮，小倆口一早身穿中式禮服，進行迎娶儀式，接著是結婚儀式，安以軒在浪漫海邊與陳榮煉互訂終身，氣氛浪漫、感人。而安以軒的伴娘團也超強大，有安氏企業陳喬恩、劉品言、白歆惠、夏于喬等共10人，其中陳喬恩露逆天鎖骨模樣美翻。
以陳喬恩為首的伴娘團，一早就考驗新郎官和伴郎，一對新人加20位伴郎伴娘團一字排開，不僅場面浩大還各個高顏值，其中，陳喬恩如願接下捧花，此外，她不時露出超美鎖骨，更瞬間成為焦點，微博更以「陳喬恩 鎖骨」登上熱搜榜。
其實陳喬恩的鎖骨曾引發熱議，尤其去年掀起反手摸肚、鎖骨放硬幣的風潮時，陳喬恩超狂直接在鎖骨凹陷處放雞蛋，纖細身材驚呆眾人，這回陳喬恩在安以軒婚禮上不時露出逆天鎖骨，也意外成為注目焦點。
(中時電子報)
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