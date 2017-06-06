駕車自撞電線桿想落跑 原是酒駕又通緝

42歲趙姓男子5日深夜駕車在鳥松區自撞電線桿，因他酒駕及還有個毒品通緝犯身分，急得不顧自身傷勢想落跑；警方對他進行酒測值達0.50mg/l，清查身分也識破他被通緝，當場上銬逮人，依公共危險罪及通緝一併解送歸案，趙無奈嘆說，「沒酒駕就不會出事了」。

★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！

(中時)