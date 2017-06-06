議員質疑市府風紀敗壞 林佳龍：不應倒因為果

國民黨議員今天在總質詢時，質疑市府發生多起貪瀆案，風紀敗壞。（盧金足攝）

台中市長林佳龍強調，議員不應「倒果為因」，貫徹清廉政治，風紀若有問題主動查辦， 沒問題應還清白。（盧金足攝）

哇！好大的看板！國民黨議員質詢時有備而來，特別製作超大型看板，後面還需兩人撐住。（盧金足攝）

國民黨議員今天（6日）總質詢時，箭靶集中風紀問題，質疑市府爆出貪瀆不法案件。市長林佳龍表示，議員不應「倒果為因」，不接受與事實不符的批評，強調應肯定和鼓勵政風單位公正無私的積極辦理，有問題就查辦，沒問題就還清白，市府貫徹清廉政治，光明磊落。

市議員楊正中、李中、顏莉敏等人今天在總質詢時炮火猛烈，抨擊上梁不正下梁歪，還製作超大型看板當道具，也因面積太大，兩名議員助理化身人體支架，特別在後面撐住看板，形成奇特畫面。

顏莉敏表示，近兩年來政風查獲不法案件移送偵辦共有69件，其中45件涉案人員為公務員；涉及貪瀆不法等情事，以行政處分方式進行記過、記申誡的案件多達79案，市府風紀敗壞，要求林佳龍自我檢討，局處首長負起政治責任。

楊正中不滿近來被爆出的教育局人員貪瀆案，質疑該員以職權要求多名學校教官捐獻，藉此提供升遷機會，市府層層管控卻失控？

林佳龍強調，議員提到市府各單位涉及不法的案件，這些案件均是由政風單位提供議員的，也是政風主動查辦案件，議員不應「倒果為因」，他要求各單位如遇貪瀆等涉及政風案件，必須主動送政風調查，有問題就要查辦，沒問題應還清白，這是他處理相關案件的原則。

新聞局長卓冠廷強調，市長上任以來，發現不法案件，一定馬上移送政風處理，政風調查後，如案件涉及行政疏失但無不法者，會做出懲處；對於有行政疏失且已涉及法律問題者，則移送法辦，勿枉勿縱。

卓冠廷表示，議員在議事堂所舉的案例，是政風處整理市府主動查辦的案件提供議員參考，市府秉持勿枉勿縱的原則調查，若同仁確有違法情事，一定嚴加查辦。

針對國民黨市議員指控公務員陞遷皆須透過捐獻民間基金會方式，對此，市府強調絕無此事，相關訊息子虛烏有，公務員陞遷皆依據《公務人員任用法》與《公務人員升遷法》等相關法規辦理，呼籲議員勿任意抹黑。

市府強調，職位輪調都按照人才培養原則做整體思考，並依公務人員能力、條件循序漸進，依照各機關業務適才適所調整，一切透明合法，並無議員指涉的情形，呼籲部份議員不應誤導外界視聽，並應尊重市府的人事權，市府人事絕對經得起檢驗。

(中時)