伊朗美女忍者秀身手 精通武器煞氣逼人

伊朗美女忍者們。(圖/Anadolu Agency)

女忍者要各式格鬥技巧。(圖/Anadolu Agency)

遠在中東的穆斯林國家─伊朗，近年來十分熱衷日本忍術，而且熱衷的族群還是一群圍著頭巾伊朗年輕美女們，學習著各項致命武器及戰鬥技能，而且受訓後成為女忍者的人數連年增加。最近她們在豔陽下的沙漠大展身手，照片中可以看到她們揮舞著武士刀、流星錘、雙節棍等致命武器，威風凜凜、氣勢十足，她們認為忍術不但可以平衡身心，也希望有一天能發揮保家衛國的能力，成為一名巾幗英雄。

據《每日郵報》報導，這家忍術俱樂部成立於1989年伊朗首都德黑蘭的郊區，如今已有25,000名的學員在此受訓，通過嚴格考試成為女忍者的人數，從去年的3,000名，到如今已有近4,000名，創辦者阿克巴（Akbar Faraji）是第一個將忍術帶進伊朗的人，他表示忍術不僅僅是戰鬥技巧，也是一個無形的藝術，成為一位忍者必須兼具耐心、剛毅和包容。

指導教練穆阿麥爾則表示，這項運動會吸引伊朗的女性是因為它可以平衡身心，忍術中最重要的就是尊重和謙卑。一名正在學習的學員瑪莉卡（Melika）表示：「在這裡我們是自由的，忍術是一門生活哲學，幫助我克服生活中的困難，使我更有耐心、堅強和有紀律」。

女忍著也要精通各式武器。(圖/Anadolu Agency)

女忍者精通各種武器。(圖/Anadolu Agency)

這群擁有姣好外貌的伊朗女子們並不嬌弱，她們近日在艷陽下的沙漠威風凜凜、英氣逼人，展示出許多高難度的動作，她們學習的技能包括攀爬、藏匿、無聲的砍斷敵人的脖子，也需要精通各種武器，弓箭、劍、刀、手裡劍等。伊朗也是個義務役國家，規定年滿18歲的男子必須服18個月的兵役，而女忍者也期許自己的一身功夫，可以在必要時和這些服役的男子一樣，發揮保家衛國的功用。

(中時電子報)