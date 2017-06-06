宋祖德控謝霆鋒欺負 自爆「已練習吃幾十克屎」
大陸娛樂名嘴宋祖德日前爆料王菲、謝霆鋒早已分手，還稱若消息有誤就要吃屎，引來謝霆鋒曬出情侶刺青反擊，昨(5日)謝霆鋒再分享畫米田共的照片，疑提醒要說話算話，而宋祖德稍早也對此回應，他除了控訴「謝霆鋒再次欺負我」外，更要王菲站出來作證，最後他還自曝這幾天已請教許多專家，甚至練習每天吃幾十克屎，證明自己是一言九鼎的男人。
為反擊謝霆鋒的調侃，宋祖德日前發出最後通牒，要求謝霆鋒拿出鐵證，他便願意在張柏芝生日5月24日當天直播吃屎，但卻不了了之。昨謝霆鋒在臉書分享自己的塗鴉作品，笑說：「其實我覺得自己畫畫有一點天賦，特別是在開會的時候」，而網友發現他畫的正是米田共，似乎在隔空喊話，要宋祖德實現諾言。
稍早，宋祖德對謝霆鋒嗆聲，表示：「說實話，畫畫不是我的強項，你敢跟我拼詩嗎？」並要王菲出來證明兩人確實沒分，他更自曝：「最近我請教了很多腸胃科方面的醫生專家，向他們虛心請教吃狗屎究竟有多大傷害，我甚至試著每天吃幾十克，慢慢練習」，為此已做好準備，笑翻一票網友說：「為了出名，這麼糟蹋自己真的好嗎？」、「祖德啊，給你祖上留點德吧。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。