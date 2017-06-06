宋祖德控謝霆鋒欺負 自爆「已練習吃幾十克屎」

宋祖德控訴遭謝霆鋒欺負。（圖／取自宋祖德微博、謝霆鋒《鋒味》臉書）

宋祖德發文稱已開始練習吃狗屎。（圖／取自宋祖德微博）

謝霆鋒曬米田共畫作。（圖／取自謝霆鋒《鋒味》臉書）

大陸娛樂名嘴宋祖德日前爆料王菲、謝霆鋒早已分手，還稱若消息有誤就要吃屎，引來謝霆鋒曬出情侶刺青反擊，昨(5日)謝霆鋒再分享畫米田共的照片，疑提醒要說話算話，而宋祖德稍早也對此回應，他除了控訴「謝霆鋒再次欺負我」外，更要王菲站出來作證，最後他還自曝這幾天已請教許多專家，甚至練習每天吃幾十克屎，證明自己是一言九鼎的男人。

為反擊謝霆鋒的調侃，宋祖德日前發出最後通牒，要求謝霆鋒拿出鐵證，他便願意在張柏芝生日5月24日當天直播吃屎，但卻不了了之。昨謝霆鋒在臉書分享自己的塗鴉作品，笑說：「其實我覺得自己畫畫有一點天賦，特別是在開會的時候」，而網友發現他畫的正是米田共，似乎在隔空喊話，要宋祖德實現諾言。

稍早，宋祖德對謝霆鋒嗆聲，表示：「說實話，畫畫不是我的強項，你敢跟我拼詩嗎？」並要王菲出來證明兩人確實沒分，他更自曝：「最近我請教了很多腸胃科方面的醫生專家，向他們虛心請教吃狗屎究竟有多大傷害，我甚至試著每天吃幾十克，慢慢練習」，為此已做好準備，笑翻一票網友說：「為了出名，這麼糟蹋自己真的好嗎？」、「祖德啊，給你祖上留點德吧。」

(中時電子報)