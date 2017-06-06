又要抓菜蟲？縣長李進勇：政府不要過度用行政手段

農委會主委林聰賢（面對鏡頭第一排中）上周六到雲林一家冷凍庫參訪。（雲林縣政府提供）

由於暴雨重創雲林地區種植的葉菜，農民苦於無菜可收成，農委會又說要抓菜蟲，引起農民不滿，菜販也氣憤被抹黑。縣長李進勇表示，希望政府不要過度使用行政干預，影響市場正常機制。

民進黨籍議員蕭澤梧今天上午質詢指出，上周六他陪同農委會主委林聰賢勘災，也去參觀冷凍庫，有記者問要不要抓菜蟲？林聰賢僅回答要調查看看，並沒有說要抓菜蟲，是媒體過度解讀。

蕭澤梧表示，菜販都罵翻了，這種唯恐天下不亂的消息不見到政府出來釐清，希望縣長李進勇抽空去果菜市場喊話安撫大家。

蕭澤梧要求農業處長張世忠回答甚麼叫「菜蟲」？張世忠表示非常難定義，之前高麗菜一顆十元，菜商貯存蔬菜有其成本，到底多少利潤才合理，非常難拿捏，若遇到菜價高的話也是要認賠殺出，如果政府要抓菜蟲，他認為應該非常謹慎，否則會得到反效果。

李進勇會後表示，政府穩定物價措施手段要非常小心，前提是尊重市場機制，也要照顧農民權益，不要過度使用行政手段，反而擾亂市場交易。

(中時)