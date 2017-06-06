近3年國人「進口」最多的傳染病是…
近3年國人「進口」最多的傳染病是登革熱！今年暑期將至又是國人出國旅遊旺季，疾管署歸類目前全球各地區盛行的各種傳染病流行疫情，報乎國人知道，民眾出國可先至疾管署網站查詢當地疫情狀況與健康旅遊資訊，採取適當措施。
疾管署表示，2015年迄今國人境外移入急性法定傳染病個案共有861例，以印尼（131例）、越南（102例）、菲律賓（101例）名列前3名；而依感染疾病別來看，排名前3名是登革熱（526例）、急性病毒性A型肝炎（137例）、桿菌性痢疾（37例）。
目前全球各地旅遊疫情為：一、中國大陸大多數的省分仍有新型A型流感病例發生、也是麻疹警示區域。
二、東南亞及南亞為登革熱流行區域，菲律賓、泰國、越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、寮國、馬爾地夫、新加坡等國為茲卡病毒警示區域；印尼、泰國與印度亦有麻疹疫情，巴基斯坦及阿富汗為小兒麻痺症發生國家。
三、中東的沙烏地阿拉伯、伊朗、約旦、科威特、阿曼、卡達及阿拉伯聯合大公國為中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS-CoV）疫情警示區域。
四、中南美洲為茲卡病毒、黃熱病、登革熱及屈公病流行區域，尤其巴西、秘魯及玻利維亞等國。
五、歐洲的東歐羅馬尼亞與南歐義大利為麻疹警示區域。
六、非洲是瘧疾普遍存在的區域，由於衛生條件較差，經常發生腸道傳染病疫情，部份國家為茲卡病毒及麻疹警示區域，而奈及利亞為小兒麻痺症發生國家。
(中時)
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