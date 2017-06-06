教育部：全國9萬補教師學經歷公開 歡迎各界來找砸
補習班實名制即將上路，不過教育部「短期補習班資訊管理系統」關於補教老師學經歷等資料，卻在6月5日下架，引發批評。教育部今天下午已將相關資料重新上架，並歡迎大眾查詢及提出檢舉，一旦補習班所填資料不實，可能被罰5至25萬元。
教育部從90年起就建置「短期補習班資訊管理系統」，要求補習班將老師的姓名、任教科目、最高學歷及經歷等資料登錄上去，但過去由於法令沒有嚴格要求實名，因此許多補習班登錄老師的化名。
由於立法院已修正通過《補習及進修教育法》，補習班實名制即將上路，教育部在6月2日召開配套措施研擬會議，但與會者認為，這個網站公布補習班老師的學經歷等資料，恐怕有違反個資法的問題。
教育部因此在6月5日將「短期補習班資訊管理系統」關於補教老師學經歷等資料下架，結果就被國民黨立委柯志恩質疑「資訊公開都是假的」、「根本虛晃一招」。
教育部終身教育司長黃月麗表示，6月2日會議上，因為與會者認為公開補習班老師的學經歷有違反個資法疑慮，因此教育部就將這些資料在6月5日暫時下架，隨即逐步釐清法令方面的疑義，最後確定將補教老師的學經歷公開符合公益目的，並未違法。
黃月麗說，「短期補習班資訊管理系統」有全國1萬8000多家補習班約9萬個老師的資料，他們的真實姓名、任教科目、最高學歷及經歷等資料均已重新上架，各界可前往查詢，如果發現補習班造假（如未立案或老師未實名），歡迎提出檢舉，補習班可能因此被罰款。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。