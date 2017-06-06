教育部：全國9萬補教師學經歷公開 歡迎各界來找砸

教育部終身教育司長黃月麗說明「短期補習班資訊管理系統」登錄的資料問題。

補習班實名制即將上路，不過教育部「短期補習班資訊管理系統」關於補教老師學經歷等資料，卻在6月5日下架，引發批評。教育部今天下午已將相關資料重新上架，並歡迎大眾查詢及提出檢舉，一旦補習班所填資料不實，可能被罰5至25萬元。

教育部從90年起就建置「短期補習班資訊管理系統」，要求補習班將老師的姓名、任教科目、最高學歷及經歷等資料登錄上去，但過去由於法令沒有嚴格要求實名，因此許多補習班登錄老師的化名。

由於立法院已修正通過《補習及進修教育法》，補習班實名制即將上路，教育部在6月2日召開配套措施研擬會議，但與會者認為，這個網站公布補習班老師的學經歷等資料，恐怕有違反個資法的問題。

教育部因此在6月5日將「短期補習班資訊管理系統」關於補教老師學經歷等資料下架，結果就被國民黨立委柯志恩質疑「資訊公開都是假的」、「根本虛晃一招」。

教育部終身教育司長黃月麗表示，6月2日會議上，因為與會者認為公開補習班老師的學經歷有違反個資法疑慮，因此教育部就將這些資料在6月5日暫時下架，隨即逐步釐清法令方面的疑義，最後確定將補教老師的學經歷公開符合公益目的，並未違法。

黃月麗說，「短期補習班資訊管理系統」有全國1萬8000多家補習班約9萬個老師的資料，他們的真實姓名、任教科目、最高學歷及經歷等資料均已重新上架，各界可前往查詢，如果發現補習班造假（如未立案或老師未實名），歡迎提出檢舉，補習班可能因此被罰款。

(中時)