國1北斗交流道車禍 駕駛內臟外露當場慘死

國道一號北斗交流道匝道附近下午1點55分左右發生重大事，小貨車司機慘死全毀的車頭裡。(鐘武達翻攝)

國道一號北斗交流道匝道口重大事故，遭撞的貨櫃車。(鐘武達翻攝)

國道一號中山高速公路南向220.5公里北斗交流道匝道口處，下午1點55分左右發生死亡車禍，1輛金湛運通公司的小貨車追撞前方貨櫃車，由於撞擊力道猛烈，小貨車車頭全毀，駕駛人則遭到毀損的車體擠壓，全身變形，內臟外露，當場就失去生命跡象。

國道三隊交通組長賴協駿表示，這起事故發生在主線道，貨櫃車司機接受訊問時，供稱並不知道為何會遭到小貨車追撞。警方將通知肇事貨車公司確認死者身分，至於肇事原因及責任，將進一步調查釐清。

(中時)