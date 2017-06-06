總統府全球資訊網明天起全新改版

總統府全球資訊網全新改版，將於6月7日（星期三）上午8時正式上線。總統府發言人張文蘭今（6）日下午召開新版全球資訊網上線記者會，除說明新版網站五大特點及網站設計理念，也展示新版網站介面。

張文蘭表示，總統府現有網站係於民國98年開發建置，系統架構及資料呈現方式與現今資訊科技已有落差，為更符合行動化網路時代的趨勢，新版網站設計了更直覺友善的介面，提供以民眾需求為導向的服務，希望帶來更便捷、流暢、舒適的網站瀏覽體驗。

談及本次網站的改版重點，張文蘭指出，新版網站依據使用者習慣及議題導向進行調整，兼具五大特點：「政策聚焦馬上看」、「行動上網無障礙」、「線上申辦免表單」、「社群分享一點通」及「開放資料更進階」。

首先是「政策聚焦馬上看」，新版網站的首頁採大面積主視覺構圖，並以簡明圖文方式凸顯當前各界關注的「焦點議題」，透過簡短且精準的引言傳達總統的政策理念及主張，並彙集相關新聞、影音、專輯或專題網站，讓民眾從首頁中，即可迅速瞭解總統施政理念與當前政策的重點。

其次是「行動上網無障礙」，為符合行動上網趨勢，新版網站特別採用「響應式網頁設計」技術，讓各種不同的行動載具都能瀏覽最佳化的網頁內容，加上以滑動代替點擊、直覺式開合選單、簡潔按鈕圖示等友善的操作介面，讓民眾無論是使用電腦、平板或手機，都能順暢且舒適地瀏覽。

第三是「線上申辦免表單」，有關總統府所提供的申辦服務，包括申請總統、副總統的「結婚週年題詞」、「紅帖賀電」、「輓額」，以及寺廟、機關團體申請總統題詞、申請總統府檔案閱覽等業務，過去民眾必須先從網站下載申請表單後列印紙本，再以傳真或郵寄方式提出申請。新版網站中，民眾可以直接在線上提出申請，亦可於網站上查詢處理進度，不僅節省文書送件流程，也大幅提升效率。

第四是「社群分享一點通」，為促進總統府網站與社群媒體互動，新版網站所有單元頁面均設計常用的社群網絡分享功能按鈕，讓網友可將網站內容分享至各種平台。且在每篇新聞稿中亦有「推薦閱讀」功能，便利民眾延伸閱讀，進一步瞭解政府相關施政。

最後則是「開放資料更進階」，新版網站除涉及個資的內容外，全面開放各單元的應用程式集，讓民眾能夠更便利及快速的取得網站更多的內容資料，提升政府資料開放給民間加值運用的效益，這也是當前「電子化政府」的推動方向。

至於網頁呈現風格，張文蘭指出，為了給民眾煥然一新的視覺感受，新版網站以台灣三原色－「臺灣青」、「臺灣金」及「臺灣紅」為色彩基調，搭配「鑽石台灣」的創新意象，展現寶島風采，並重新打造「極簡風」的總統府建築標誌，期以嶄新且簡約的網頁美學設計，增加網站識別度。

她也提到，為提升使用者瀏覽體驗，新版網站設計了更流暢的選單設計，包括依民眾瀏覽頻率設計簡明化的主題選單，將「時間軸」及「瀑布流」概念運用於「總統府新聞」、「每日活動行程」、「影音頻道」、「網路相簿」、「出訪專輯」等單元，讓民眾更容易掌握完整資訊。同時也將民眾最常使用的功能，包括「便民服務」、「常見問答」、「寫信給總統」、「我有話要說」、「預約參觀」及「總統府公報」等單元置放於首頁，以圖像化的按鈕呈現，方便民眾點擊瀏覽。

張文蘭表示，總統府新版網站是依據網站無障礙規範(2.0版)建置，並將依《身心障礙者權益保障法》規定，於上線後正式申請無障礙檢測，以取得認證標章。

她說，總統府新版網站延續「人民的總統府」施政理念，希望成為一個讓所有國人共同關心國是的園地，也非常歡迎民眾針對新版網站提供寶貴建議。明（7）日上線後至6月30日，民眾可將新版網站的相關意見寄至newweb@oop.gov.tw，如經採納，總統府將致贈紀念小禮做為回饋，並做為新版網站精進的參考。

由於新版網站上線系統轉換作業所需，總統府全球資訊網將於6月7日凌晨2時至上午8時暫時停止服務。

(工商)