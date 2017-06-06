賴清德親中愛台？侯漢廷：大陸人民不是白癡

台南市長賴清德。(報系資料照)

台北市長賴清德昨在議會被質詢時說「我是親中的，沒有反中，我親中愛台」，引發議論。新黨新思維中心主任侯漢廷說「大陸人民不是白癡」，並分析賴清德的髮夾彎，指賴的說法不可能實現。賴主張台獨，卻渴望與大陸保持友好是矛盾的。且民進黨正逐步告訴人民，兩岸和平發展的道路是正確的。過去他們所反對、扣上紅帽子的言行自己也實踐落實。

侯漢廷在臉書說，賴清德市長說自己『親中愛台不反中』。被追問又說自己是因『大陸對台不合理對待』，才『反抗中』非『反中』。他表示，賴清德過去反陸客、反直航，說木馬屠城、解放軍來台。難道陸客與直航是賴清德口中『大陸對台不合理的對待』嗎？反對大陸普通人民的觀光權益與直航帶來的便利，才是對兩岸人民最不合理的對待吧！

侯漢廷分析，除了髮夾彎，賴清德的說法另有幾個觀察點：

第一，北京透過實力創造了局勢與氛圍，使得全世界與民進黨不得不親近北京。若大陸仍在搞文革，誰願親近？因此若要鴕鳥心態繞開大陸、或是從世界走進中國大陸，都是行不通的。

第二，民進黨正逐步告訴人民，兩岸和平發展的道路是正確的。過去他們所反對、扣上紅帽子的言行(如三通直航、ecfa)，自己也實踐落實。我們在歷史的發展上為了人民福祉走在前面，而民進黨因為意識型態的拖累走在後面。

第三，台灣人民，尤其是民進黨非常務實。現實利益考量前，政治理念是屎。反中一張嘴隨便吹。所以許多人在台喊自己不是中國人騙選票、到大陸喊自己是中國人騙鈔票。民調顯示三成認為沒原則該譴責、六成人民認為務實可接受。民進黨官員立委能一面反中，一面接受國台辦邀請大吃特吃跳兔子舞。未來民進黨承認一個中國也不是太意外的事情。

第四，賴清德的說法是給支持者一個解套。人民也會質疑，為什麼民進黨過去反中現在髮夾彎呢？賴的白話是：『我反對他，但我還是要賺中國的錢然後搞台獨呀！』綠營支持者將完全接受綠營政治人物的前後不一。

第五，賴清德當然是講給大陸看，表示善意。但是大陸人民不是白癡。

第六，賴清德的說法不可能實現。賴主張台獨，卻渴望與大陸保持友好，矛盾。王丹說沒有打仗準備的台獨就是嘴炮，不論王丹其人如何，其言也善。賴市長做好戰爭赴死的準備了嗎？否則就是嘴炮。要死您請，別拖台灣人下水。

侯漢廷表示，北京已經創造了一個局，使得世界不得不『面對』她，不論你喜歡與否，『對話』都是必要的。但台灣現在連對話基礎都沒有。賴清德若親中，不如先想方設法打破兩岸的僵局，開啟對話吧！

但是，侯漢廷最後再強調一次:大陸人民不是白癡。

(中時電子報)