不流血別講獨立？立委陳怡潔：王丹戳破台獨假象

大陸民運人士王丹日前表示，台灣獨立不是用喊的，如果不願意流血的話，不要再去講獨立了，因為那就是「嘴砲」。親民黨立委陳怡潔表示，感覺就是打臉主張台獨一干人等，對王丹而言可能是要戳破主張台獨聲稱不會戰爭的假象。

陳怡潔表示，王丹打臉的這個「真相」讓多年禮遇中國民運人士的倡導台獨者「情何以堪」。尤其王丹過去在台灣沒說現在要離開台灣了才「放炮」，未免太偽善，不知是「挑釁」還是「其言也善」？

陳怡潔表示，就像民進黨黨內明日政治明星賴神都已經改口說自己是「親中愛台」，相信「維持現狀」才是台灣大多數民眾能接受的公約數，況且走向台獨中共就會動武的設定議題是無法推翻的。台灣民調顯示只有2成願意為台獨而戰，美國最新民調也顯示，如果因為台灣宣佈獨立引發北京動武，美國是否應當軍事干預時，有5成2的美國公眾說不。

即使王丹的話傷害了部分台灣人民的情感，也希望台獨人士把王丹的話聽進去「參考參考」，畢竟維持現狀才是台灣民眾的多數民意。

(中時)