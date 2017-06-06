中市府青年學生公部門暑期工讀9日公開抽籤
「台中市政府106年青年學生公部門暑期工讀」職缺，9日將在精密科學園區4樓教室區公開抽籤，今年公部門暑期工讀共提供250個工讀機會，屆時將於現場抽出正取250名(一般生50名、特定生200名)及備取60名，勞工局並請政風人員到場監督見證，及將抽籤過程全程錄音錄影，達到公平、公正與公開。
勞工局局長黃荷婷表示，為提升台中市大專學生職涯發展競爭力及協助未來適性就業，規劃「青年學生公部門暑期工讀計畫」，引起相當大的熱烈迴響，去年吸引319名學生報名， 96％以上的學生對於參與工讀認為是有助於職場體驗與幫助家計，及個人職涯發展。
今年度加碼開放一般身分資格申請，報名人數較去年度增加一倍，總計共有623名同學報名，其中有591名符合資格(一般生384名、特定生207名)，將依抽籤順序及學生所填寫的志願依序媒合分發到市府各機關。
去年參與計畫的工讀生小羽(化名)，在校就讀生活創意設計系，報名參加暑期工讀分派到文化局文化中心進行服務，工讀期間她在文化中心因職務需要，需協助演奏廳及畫廊佈展，不同於學校的學習經驗，小羽從中學習到創意激盪。
除此之外，小羽也發揮高度的服務熱誠，協助文化中心活動後回收問卷，透過工作中學習待人接物的應對技巧，累積職場軟硬實力。
就業服務處長傅晶如表示，該計畫不僅提供工讀機會，還安排教育訓練，幫助工讀學生瞭解職場趨勢及建立正確工作態度與觀念，有助於學生能夠提早做出個人職涯規劃，領先同年齡的朋友早一步完成就業準備。
(中時)
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