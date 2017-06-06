衛生紙直接丟入馬桶 苗栗縣長打臉環保署
苗栗縣有近800處公共廁所，多數屬老舊管線或管線太小及彎曲者，縣府認為中央實施衛生紙直接丟入馬桶政策，恐造成管路阻塞，縣務會議指示要確實張貼公告讓使用者知道正確作法。而縣長徐耀昌則認為無法一體適用，萬一阻塞是否要請環保署長清理，頗有打臉意味。
環保署推動衛生紙直接丟入公廁馬桶政策，即將於7月1日上路，其中宜蘭縣已因汙水下水道系統接管率及部分公廁管線老舊問題，要全面實施已有問題。這是繼宜蘭之後，苗栗縣也質疑其可行性。
上午縣務會議中，衛生紙直接丟入公廁馬桶政策，再次引發苗栗縣政府一級主管熱議，認為政策在苗栗全面執行恐窒礙難行。教育處指出，即使國前署自104年度陸續辦理29所學校老舊廁所改善，但仍難以因應實際要求。
根據農政、民政及文觀單位統計，包括各級學校、寺廟、公園及相關公共廁所，總計約有792處，但其中超過5、6成的公廁屬管線老舊、太過細小或彎曲過多等情形，現況窒礙難行。
徐耀昌聽取簡報後，指示環保局及權責單位加強督導公廁管理，若正常使用下已有堵塞情形，則應標示「本廁所易堵塞、衛生紙請勿丟入馬桶」字樣，且垃圾桶應加蓋維護衛生。
(中時)
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