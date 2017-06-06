不滿川普撤巴黎協定 美國駐中最高外交代表請辭

美國駐中代表阮大為(左)。(美聯社)

美國駐北京大使館的高級官員阮大為(David Rank)，今被證實因反對美國總統川普(Donald Tump)的氣候政策而決定請辭。阮是美國資深外交官，曾駐任台灣。

記者兼中國專家的潘文(John Pomfret)在推特上表示，其消息來源指出阮是因為川普決定將美國撤出巴黎環境協議而辭職，他也說阮周一和大使館員工召開內部會議、宣布他辭職的決定，並說他自己無法向北京轉達美國政府決定退出巴黎協定的決定。

一名美國不願具名的美國高級官員在推特上證實這項消息，並表示阮宣布想要辭職後，就被美國國務院要求立刻走人。美國國務院證實阮大為的辭職，表示他是因「個人決定」而離職，但沒有詳細解釋到底是甚麼原因。

阮大為在美國外交部服務了27年，曾駐紮在阿富汗、台灣、希臘和模里西斯。他在北京大使館是官階第二高的官員，在美國新任駐華大使到達前負責管理該使館。美國新任駐美大使，前愛荷華州州長布蘭斯泰(Terry Brandstad)上個月已獲得參議院認可，預計這個月底前到任。

(中時電子報)