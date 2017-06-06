抱完1歲半女兒 他到倫敦橋開貨車撞行人
英國倫敦橋本月（3）日晚間遭恐怖攻擊，恐攻分子先駕白色小貨車於倫敦橋衝撞行人，後下車至波隆市場持刀刺人，釀7死48傷。外媒報導，30歲嫌犯芮多安（Rachid Redouane）展開恐攻前，赴分居的妻子住所，擁抱、親吻17個月大的女兒。
根據英國《太陽報》（The Sun）報導，芮多安自稱有摩洛哥和利比亞國籍，他於2006年抵達英國，後於哈洛倫敦自治市做廚師工作，2009年搬至曼徹斯特，2012年和一名愛爾蘭女子奧莉里（Charisse O’Leary）結婚，定居都柏林，三年後奧莉里懷孕，兩人才轉到倫敦生活。
今年1月，奧莉里、芮多安因宗教的巨大衝突分居，奧莉里接受警方調查時透露，極度厭惡丈夫對宗教及對同性戀的觀點。奧莉里曾向朋友提及，自己不可能變成穆斯林，芮多安不准女兒吃豬肉、跳舞，還不准她看電視，認為節目內容會讓人感染成同性戀。
鄰居向媒體透露，芮多安在展開恐攻前三小時，曾赴奧莉里住所親吻擁抱女兒，當作身為父親最後的告別。
(中時電子報)
文章來源：THE SUN
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