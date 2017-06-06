萬大線工程疑挖到古城牆遺址　議員籲停工釐清

捷運萬大線人行道側溝工程，疑似挖到古城遺跡，議員許淑華要求捷運局暫停施工，釐清影響範圍後再動工。（許淑華議員研究室提供）

捷運萬大線人行道側溝工程，疑似挖到古城遺跡，議員許淑華要求捷運局暫停施工，釐清影響範圍後再動工。（許淑華議員研究室提供）

捷運萬大線正在興建中，有民眾向議員許淑華陳情，北市捷運局施作人行道側溝工程時，疑似挖到古城牆遺跡，研判周邊地底可能還有其他遺跡，未來站體落成恐遭破壞，她昨會同文化局、文資委員現勘，要求捷運局暫停施工，提出完整規畫報告，預計7月提送文資會審議，決定後續處理方式。

許淑華指出，捷運局近日在南昌路與南海路口施作人行道側溝，開挖後才發現疑似古城牆遺跡，路過民眾很訝異，擔心其他地底遺跡被破壞。她昨與文資委員會勘，根據文獻資料，研判約是清朝光緒年間城牆，至今有百年歷史，她要求捷運局停工，將施工影響範圍釐清，通過文資會審議才能動工。

許淑華表示，該區將設置萬大線LG01站體，範圍超過6000平方公尺，勢必會破壞到遺跡，捷運局應提出完整施工計畫，確認施工範圍、工法和保存方式，未來完工後文化局可研究結合站體，展示城牆遺跡，讓民眾更清楚台北城的城牆故事。

文化局文資科長林長杰說，北市不少地下開挖工程，曾發現疑似清代留下的城牆石，2014年文資會討論過處理原則，一是現地保存，二是拆卸後暫存以供日後使用，第三是拆卸後納入現有工程規劃。委員昨現勘認為，捷運站體很大，針對目前挖到的石塊應先做測繪，紀錄城牆石的尺寸及排列方式，再原地回填。

委員初步研判，該處位在古城外，挖出的石塊非真正的城牆基座，而是當年城牆拆卸後，日本人拿來再利用，作為基礎建設的材料。已要求捷運局提出後續處理規畫，考量如何將石塊與站體規畫結合，7月提送文資會討論。

對此，捷運局主秘王偉說，施工前並未被告知該處可能有古城遺跡，捷運局在處理管線問題時，才挖掘到疑似城牆石塊，會尊重議員意見暫時停工，確認影響範圍後，通過審查再施工。

(中時)