新北婦人意圖自殺 高警2小時尋獲救回

住新北市的王姓婦人（中）向家人透露輕生的念頭後到高雄找朋友，經家人報案，高雄市三民一分局長明派出所員警鍾信行（左）與徐盛忠（右）尋獲她。（呂素麗翻攝）

住新北市的王姓婦人（中）向家人透露輕生的念頭後到高雄找朋友，經家人報案，高雄市三民一分局長戴台捷在群組指示所屬全力協尋。（呂素麗翻攝）

住新北市的王姓婦人（右二）向家人透露輕生的念頭後到高雄找朋友，經家人報案，高雄市三民一分局2小時後找到她。（呂素麗翻攝）

住新北市的王姓婦人跟家人透露有輕生的念頭，還說，要將大體捐出來給社會，人就聯絡不到；她的兒子很擔心，緊急報案協尋，經高雄警方緊急定位王婦的手機，2小時地毯式搜尋，在三民區建國二路1家旅館等到她；王婦說，她只是到高雄找朋友散散心。警方通知她住高雄的小叔來接回她，平安落幕，家屬對高雄警方的協助一再致謝。

住新北市王姓男子昨天向新北市警方緊急報案，表示母親（52歲）向家人表示想自殺，家人等不到她回家，非常擔心母親想不開，趕緊向警方報案。

經警方緊急定位王女手機，發現最後位置落在高雄市三民區建國二路，即趕緊通報所轄高雄市三民一分局緊急協尋。

三民一分局獲報後，分局長戴台捷至為重視及關心，因王婦手機已關機，情況緊急，立即指示各派出所動員所屬，全力依手機基地台擴大範圍尋找並調閱相關監視器，同時研判王婦可能南下投宿火車站附近旅館，發動員警全面訪查轄區飯店、旅館。

在警方努力訪尋下，果然皇天不負苦心人，長明所警員徐盛忠及鍾信行在轄內旅館逐一訪查中，成功找到王女士投宿登記資料。

但王婦放下行李後便外出，所長李欣展為避免打草驚蛇，遂指示便衣員警在旅館前等待王婦返回，並派人調閱她離去時沿線監視器畫面，發現王婦與1名女性友人搭計程車離去，神色尚無異狀。

當警方循線查得王女與友人到旗津，持續積極調閱監視器畫面時，便衣員警回報王女已返回旅館，立即請她到派出所，並通知家屬平安找到人了，家屬才放下忐忑不安的心。

王婦向警方表示，自己是照顧老人的護理人員，長期看許多生離死別，感概很深，最近心情很低潮才向家人透漏想不開；員警徐盛忠鼓勵王女積極就醫，尋求正式管道求助，盼她可以早日恢復健康。

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