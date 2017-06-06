蘇治芬倡議與水共舞計畫 　縣議員陳俊龍：只為種電

上周末暴雨，雲林縣的農田形同滯洪池，大面積積水（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

立委蘇治芬昨日舉行記者會倡議「與水共舞」計畫，利用低窪農地廣設滯洪池兼太陽能發電，縣議員陳俊龍質詢，對此一計畫縣府的看法是甚麼。縣長李進勇表示，雲林縣政已有水系治理計畫，未來根據這些規劃，向中央極力爭取，加速進行。

縣議員陳俊龍質詢表示，民眾已經水深火熱，還要「與水共舞」，說是廣設滯洪池，只是為了種電。

陳俊龍指出，這幾天每一塊田都變成滯洪池，九年執政，拿四個字當遮羞布，很不負責任的說法，弄一個北港滯洪池也不能解決雲林的水患問題。

水利處長許宏博表示，這個名詞不是他講的，不知其原意，根據報導內容，與水共舞應該是廣設滯洪池空間，雨水和平共處，

許宏博表示，雲林所有水系都已有規劃，包括北港滯洪池、虎尾湳仔大排治理計畫等，滯洪池要有配套措施。

縣長李進勇表示過去八年八百億、六年六百億所做，不是沒效果，而是還沒見到，要做的還很多，接下來要做的蘇前縣長有其看法。雲林縣政府的水系治理計畫已有規劃，根據這些規劃，未來會加上向中央極力爭取，加速進行。

(中時)