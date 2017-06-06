蘇治芬倡議與水共舞計畫 縣議員陳俊龍：只為種電
周麗蘭／雲林報導
立委蘇治芬昨日舉行記者會倡議「與水共舞」計畫，利用低窪農地廣設滯洪池兼太陽能發電，縣議員陳俊龍質詢，對此一計畫縣府的看法是甚麼。縣長李進勇表示，雲林縣政已有水系治理計畫，未來根據這些規劃，向中央極力爭取，加速進行。
縣議員陳俊龍質詢表示，民眾已經水深火熱，還要「與水共舞」，說是廣設滯洪池，只是為了種電。
陳俊龍指出，這幾天每一塊田都變成滯洪池，九年執政，拿四個字當遮羞布，很不負責任的說法，弄一個北港滯洪池也不能解決雲林的水患問題。
水利處長許宏博表示，這個名詞不是他講的，不知其原意，根據報導內容，與水共舞應該是廣設滯洪池空間，雨水和平共處，
許宏博表示，雲林所有水系都已有規劃，包括北港滯洪池、虎尾湳仔大排治理計畫等，滯洪池要有配套措施。
縣長李進勇表示過去八年八百億、六年六百億所做，不是沒效果，而是還沒見到，要做的還很多，接下來要做的蘇前縣長有其看法。雲林縣政府的水系治理計畫已有規劃，根據這些規劃，未來會加上向中央極力爭取，加速進行。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。