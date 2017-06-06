洋打教遭炒怒批獅 獅領隊：嘗試溝通過

史普曼(左)當初開心來台加入獅隊，如今卻不歡而散。(本報資料照/獅隊提供)

統一獅日前與外籍打擊教練史普曼(Bill Springman)解約，理由是指導方式與溝通不順暢，才做此決定，未料，史普曼6日反轟獅隊現有教練團不專業，獅隊領隊蘇泰安表示，史普曼很認真，但較心急，其他教練曾嘗試溝通，但未達成共識，不過沒有像他說的那種狀況，雙方認知可能有落差。

獅隊6月1日宣布與史普曼分手，改讓二軍打擊教練劉育辰接任一軍打擊教練，引起外界議論，當時獅隊方的說法，是指導方式成效不佳，且強勢不易溝通。但史普曼接受《CPBL English》訪問時，卻反嗆現任教練團思考模式落後且保守，沒開過策略會議、缺乏溝通，甚至有教練比賽中玩手機。

對史普曼的說法，蘇泰安表示，或許是雙方認知上有落差，但沒有那些狀況，史普曼經驗豐富、態度認真，春訓時替球隊技術上提供不少指導，不過球季開始後，與其他教練對場上作戰無法達成共識，比如教練團希望比賽時，可以讓球員盡情發揮，有錯誤也在隔天再溝通，史普曼則有時會在賽後馬上指點。

蘇泰安認為，教練團資歷淺、尚在成長，不過總教練黃甘霖在二軍帶兵多年，清楚球隊狀況，對現在的教練團有信心，「也感謝史普曼對獅隊的貢獻，不希望在對方離開後多說什麼。」未來是否再找外籍打教？蘇泰安表示，外籍教練溝通跟互動，都需長時間適應，可能僅限春訓、秋訓客座指導，季賽要再多考量。

(中時電子報)