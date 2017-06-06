性騷法首位被告又伸鹹豬手 判刑定讞須入獄
性騷擾防治法實施後，首位移送法辦的張姓男子，屢次犯案被逮卻不知悔改，他日前在大眾運輸工具上分別對少女及女子摸胸、腿，高院考量他患「觸摸癖」將他判刑7月及6月，7月部分不得易科罰金，須入獄服刑確定。
2006年2月，台灣正式實施性騷法，張男卻在清晨5時多，搭乘捷運板南線頭班列車，偷摸鄰座年約20歲女乘客的大腿，女子驚叫求救，經其他乘客和捷運警察聯手制伏，張男成為首位移送法辦的被告。
之後，張男又在捷運板南線南港昆陽站，偷摸女學生大腿，在搭公車再伸鹹豬手，偷摸鄰座女乘客的大腿，他乘坐輪椅前去台大醫院復健，又尾隨陸籍女大學生，拿手機偷拍裙底，及在雙和醫院偷拍女子裙下風光，都分別遭法院判刑。
本案是張男在大眾運輸工具上對少女及成年女子進行性騷擾，徒手觸摸女方的胸部及腿部，高院審酌醫院鑑定報告，認定他患有「觸摸癖」，且他經多次刑罰仍不悔改，將判他7月徒刑、不得易科，6月徒刑可易科罰金，全案定讞。
(中時)
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