世界就在我眼前 故宮推視障觀眾友善服務

國立故宮博物院推「視障觀眾多元友善服務」今正式上線，今（6）日早上舉辦記者會，新增包括「口述影像語音導覽（內含36則文物選件）」、「《國寶總動員》動畫片口述影像版」、「觸覺地圖」、「點字參觀手冊」及「觸摸輔具」這5大針對視障觀眾的服務項目。

上線記者會邀請近1年共同參與這項計畫製作與測試的視障朋友、伊甸社會福利基金會等相關單位出席。金曲歌王蕭煌奇為口述影像語音導覽系統獻聲、錄製歡迎詞，他率先體驗故宮語音導覽以及點字參觀手冊，他感性地說，這些內容正如他的成名曲歌詞：「你是我的眼，讓我看見這世界就在我眼前」。

故宮副院長李靜慧表示，故宮這次邀集視覺障礙領域專家、伊甸社會福利基金會視障服務處視障工作者、台北市立啟明學校師生等實際使用者共同參與內容製作。從語音導覽解說的內容結構、用詞、長度到應用程式介面開發、操作實用度等，每個階段都安排視障者參與測試討論，並根據實測意見回饋進行修正調整。

伊甸社會福利基金會專員黃舒芸是這次語音導覽初稿撰寫人，撰稿前她先由院方安排觸摸複製文物，透過故宮教育人員導覽解說及文物資料的報讀，根據文物的完形、尺寸、使用方式、裝飾紋樣等感知與了解，嘗試以視障者容易理解的語彙描述，讓導覽內容更貼近使用者需求。

她提出適合視障者聆聽的導覽要點，「第一是文物長寬高的具體說明，二為不要用太多繁雜堆疊的形容詞，三是用常見生活用品作比喻，四再加上歷史背景」。

這次推出的口述影像語音導覽更使用內建VoiceOver螢幕報讀器、放大鏡等視覺輔助使用功能的語音導覽機具，讓全盲、低視能者或其他視覺障礙者可以更便捷操作。東吳大學英文系視障學生羅文謙除電腦維修，還努力學習電腦程式開發，他協助導覽機具操作介面的測試和功能開發設定的建議。啟明學校巡迴輔導老師李森光則針對「點字參觀手冊」、「觸覺地圖」等觸摸輔具，給予編排觸摸圖示資訊、點字轉譯校對等內容的意見，並參與每一次的修正測試。

即日起，視障朋友無須預約，即可在故宮正館1樓語音櫃檯、服務台申請使用這套導覽系統，此外，「跨越障礙．觸摸美麗」提供視障者個人和團體免費預約以觸覺體驗故宮複製文物。

(中時)