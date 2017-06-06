爆戀小25歲鮮肉 陳美鳳：我自己都驚醒了

陳美鳳今現身澄清跟邱澤真的沒什麼。（圖／中時資料照片）

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳日前遭傳有新歡，對象正是小她25歲的偶像劇男神邱澤，雖此事已被兩位當事人撇清是烏龍，但仍餘波不斷。今(6日)陳美鳳現身民視錄影，苦笑說真的沒這件事，不只網友粉絲被嚇到，「我自己都驚醒了。」

據《自由時報》報導，鬧出烏龍緋聞後，今陳美鳳首度現身錄影《美鳳有約》，被追問情事，陳美鳳無奈說真的沒怎樣，好友藍心湄只是單純約一票認識的朋友聚會，並非刻意要介紹邱澤給她認識，她也讚邱澤工作認真、台語很好、有禮貌，對造成對方困擾相當抱歉。

陳美鳳說，因為自己原先跟邱澤不屬於同一圈，爆出緋聞才會引發大家討論，她自己也因此嚇醒，又問她未來是否會接受邱澤這類的年輕男孩追求？陳美鳳笑說：「不可能啦！有再說囉！」更強調自己還是喜歡自由自在單身生活，不會因害怕緋聞就停止交友或稱讚別人。

陳美鳳日前出席王瞳、艾成新店開幕，傳出最近「新歡」是邱澤，她讚邱澤台語說得流暢、時尚，眾人之後聚餐只要聽說邱澤要來，藍心湄總會虧陳美鳳：「妳的小鮮肉要來了。」因此爆出緋聞，對此，陳美鳳回應：「委屈他了！這對我加分也太多了吧！」

(中時電子報)