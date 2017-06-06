許維恩喜酒穿「有禮貌洋裝」氣質比美深V新娘

許維恩身穿灰色亮粉長洋裝喝喜酒，被讚是「有禮貌的穿法」。（圖／取材自許維恩臉書）

許維恩時尚敏銳度敏銳，有型的穿搭風格是許多女孩追隨的指標，尤其是婚禮穿搭更是一門學問，許維恩就曬出自己穿喜酒造型照，儘管她全身包緊緊，不過整體仍呈現氣質與空靈美，獲得網友狂讚，大推是「有禮貌的穿法」。

擁有火辣美胸與一雙超長美腿的許維恩，參加婚禮時，穿搭不刻意展現好身材、避免搶走新娘風采，近日許維恩就曬出席友人婚禮照，她身穿灰色亮粉長洋裝，腰上繫黑色大蝴蝶結，許維恩綁起馬尾，手拿黑色小包，展現優雅氣質，空靈模樣讓她宛如是真人版洋娃娃，

許維恩依偎在開深V的新娘旁，她不時燦笑、吐舌，展現私下俏皮的一面，大讚新娘美翻。不過許維恩一身長洋裝造型更被讚是「有禮貌的穿法，超棒」，而當她被問何時當新娘時，許維恩則表示：「暫時不考慮唷」。

(中時電子報)