許維恩喜酒穿「有禮貌洋裝」氣質比美深V新娘
許維恩時尚敏銳度敏銳，有型的穿搭風格是許多女孩追隨的指標，尤其是婚禮穿搭更是一門學問，許維恩就曬出自己穿喜酒造型照，儘管她全身包緊緊，不過整體仍呈現氣質與空靈美，獲得網友狂讚，大推是「有禮貌的穿法」。
擁有火辣美胸與一雙超長美腿的許維恩，參加婚禮時，穿搭不刻意展現好身材、避免搶走新娘風采，近日許維恩就曬出席友人婚禮照，她身穿灰色亮粉長洋裝，腰上繫黑色大蝴蝶結，許維恩綁起馬尾，手拿黑色小包，展現優雅氣質，空靈模樣讓她宛如是真人版洋娃娃，
許維恩依偎在開深V的新娘旁，她不時燦笑、吐舌，展現私下俏皮的一面，大讚新娘美翻。不過許維恩一身長洋裝造型更被讚是「有禮貌的穿法，超棒」，而當她被問何時當新娘時，許維恩則表示：「暫時不考慮唷」。
(中時電子報)
關鍵字：許維恩
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。