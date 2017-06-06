拒吳音寧 綠委林淑芬：柯P的淺短

作家吳音寧(左)長期關心農業議題，卻被質疑專業不足以擔任北農總經理。圖為吳音寧與無米樂中的崑濱伯交換農業現況意見。(本報資料照片)

台北農產運銷公司董座與總經理人選難產，外傳是因柯文哲不滿農委會所推薦的人選吳音寧，民進黨立委林淑芬則力挺吳音寧，表示柯文哲寧可選擇跟張榮味的農會掛利益交換，而看輕吳音寧，這是柯P的淺短，隨便他啦！

北市府與農委會成功的從前雲林縣長張榮味手中奪回北農的主導權，不過對於總經理人選卻沒達成共識，讓昨天的臨時董事會喊卡，董事長、總經理等職位難產。

農委會所推薦的人選是台灣詩人吳晟之女吳音寧，她長期關注農業議題，也是彰化溪州鄉公所主秘、溪州尚水農產公司創辦人，但是外傳柯文哲並不滿意這個人選。

林淑芬今日在臉書上為吳音寧叫屈，表示吳音寧和她父親長期關注農民，農業，農村，留在家鄉為守護農莊而努力。帶頭成立訴求「土地正義」的農民運動團體「農村陣線」，成功阻擋中科四期搶農水以後，還利用荒廢的溪州成功旅社，成立「溪州尚水友善農產」公司。

林淑芬也批評政客抹黑吳音寧是「經營旅館的」，說吳音寧「無法應付北農複雜的利益結構」是對女性的歧視、對年輕人的羞辱。

至於柯文哲，林淑芬則說柯P寧可選擇跟張榮味的農會掛利益交換而看輕吳音寧，這是柯P的淺短，隨便他啦！我們要為吳音寧加油，為她再鼓勵。

(中時電子報)