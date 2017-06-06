豪雨前夕巡菜園疑遭溪水沖走 老翁遺體今尋獲

苗栗縣頭份市76歲傅姓老翁2日騎腳踏車前往菜園巡視，遲至晚間未歸，家人3日一早報案，懷疑老翁可能遭暴漲溪水沖走，警方、消防及民間救災單位連日前往中港溪一字屋、尖山大橋周邊水域搜尋均無尋獲。

今天下午1點半左右有民眾在竹南五福大橋發現疑似失蹤老翁遺體，家屬確認為傅姓老翁，檢警將鄉驗確認死因，為雨災再添一冤魂。

(中時)