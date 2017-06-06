歧視更生人？台灣高鐵：保障工程安全

針對高雄市議員陳麗娜指控高鐵合約歧視更生人指控，高鐵公司作出回應，表示公司採購合約的相關規定，是為保障工程安全及服務品質，對承包商所提的要求，自營運初期沿用至今，並無違法。

惟考量時空背景，並落實企業社會責任，台鐵公司將重新檢視合約條文之妥適性及必要性，進行全面檢討。

(中時)